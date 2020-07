"Wat is er mis met 'oppakken en terugsturen/verbannen'? Dat laatste is niet eenvoudig"

Dat dacht ik vroeger ook altijd, omdat de boven-ons-gestelden dat voortdurend zeiden: nee, bepaalde landen werken niet mee, bepaalde landen weigeren een laissez-passer' af te geven, bepaalde landen nemen hun eigen onderdanen alleen terug als ze vrijwillig teruggaan, etc, etc.

Maar sinds Turkije heeft laten zien dat het wel kan, geloof ik die bullshit niet meer. Van Fatima uit Tilburg, ISertje die op zeker moment in Turkije zat, was het Nederlanderschap al ingetrokken. Toch zette Turkije Fatima, onder hevig protest van Nederland, op een vlucht naar Amsterdam. Nederland voerde uiteraard aan dat ze geen Nederlands paspoort had, alleen nog maar de Marokkaanse nationaliteit, en had derhalve op een vlucht naar Marokko gezet moeten worden. Maar niks hoor, Turkije had volkomen schijt aan Nederland, en nu zitten we hier weer met die IS rat opgescheept. Ze is dacht ik in afwachting van een rechtszaak, maar dat weet ik niet zeker. Ze zou in de gevangenis moeten zitten, wachtend op uitzetting naar Marokko. Die berechten haar eventueel maar, het is er één van hun, niet van ons. Maar voorlopig lees je niets meer over haar.

Dus ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om die criminele overlasnaffers gewoon op een vlucht naar Marokko te zetten zonder papieren. Als het toestel geland is, stuur je ze maar een officiële email, waarin je uitlegt dat we hebben vastgesteld dat meneer een naffer is, illegaal in Nederland aanwezig was, en hier hebben jullie hem terug; veel geluk ermee.

Hoe moeilijk kan het zijn?