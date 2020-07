Op voorhand excuus voor een niet lekker kort edoch relevant verhaal.



Gistermiddag in de rij voor de kassa voor mij een dronken tokkie-vrouw, achter mij een groepje 15/16 jarigen waaronder ook Marokkanen. Twee Nederlandse meiden passeerden, hadden niets af te rekenen en gingen voorbij aan de kassa.

mocro achter mij maakt grapje; Melissa (gefingeerd) is aan het stelen! Melissa countert met: "Hey, jij bent hier de mocro!" So far so good, het was om te lachen.



Tokkie-vrouw gaat direct volledig berserk. Zegt allerlei nare dingen over Marokkanen en maakt de Nederlandse meisjes uit voor hoeren etc. omdat ze met een Marokkaan omgaan. Voor de duidelijkheid, tot dusver ben ik team tieners.



Kassabediende bemoeit zich er mee. Dronken tokkie-vrouw wordt nog meer geïrriteerd en loopt weg, laat boodschappen achter. Enfin, kan ik dan goddomme eindelijk afrekenen.



Dan klinkt achter mij, "Kom, we gaan haar shanken". Een shank of shiv is een geïmproviseerd steekwapen, het is taal dat zijn origine kent in gevangenissen. Die ventjes en die meisjes renen daarna in de richting van waar dronken tokkie-vrouw is verdwenen.



Dan sta ik me daar dus echt af te vragen hoe we dit gaan "schaffen" met dit soort volk (beide kampen). Ik sta nog steeds enigszins perplex.