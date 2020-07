Bij ons was ‘t in 2016 al zo ver, toen de directeur van een Nederlands debatcentrum iemand een politieke moord in Engeland in de onschuldige schoenen trachtte te schuiven, enkel omdat zijn opvattingen over Brexit niet in lijn lagen met die van de intellectueel intoleranten... https://twitter.com/yoeri... https://twitter.com/BartN...

RT @MLNA2020: To understand the situation, go ask the residence of Sirte ; and see how relaxed they are. Knowing the Libyan army is at it’s…