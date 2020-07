Vandaag bij Jambers: de blauwe gabber...

Vroeger, toen hij nog pillekes slikte, was Ferdinand uit Zottekedorp een doorsnee gabber. Zich uitlevend op de vette beats bij Club X, in zijn wijde Aussie. Iedereen kende Ferd. Want, Ferd regelde alles op bestelling. Pilleke hier, gekopieerde cd'kes daar... Ferd regelde het allemaal.

Nu, 25 jaar later, hebben de Aussies, zijn scooter en Anita plaats gemaakt voor een nieuwe Ferd... Na de ondergang van zijn geliefde Club X, evolueerde hij in ... een Blauwe Gabber. Als een heuse Smurf begeeft hij zich thans op en rond het Binnenhof. De pillekes maakten plaats voor poederkes, want, de moderne Gabber snuift liever. De cd'kes maakte plaats voor afluisterapparatuur. Want niemand is te vertrouwen.

Schuchter kijkt hij nog even om zich heen... Zouden zijn oude maatjes zich schuilhouden in de bosjes?