Nou Jacques, van alle dingen die je bij de Hema kunt kopen, die je ook ergens anders kunt kopen kun je of de BENDE van de action kopen, slappe vorken die ombuigen zodra je er iets mee opschept, botte scharen, teedoeken die niet drogen, vergieten die van ellende uit eklkaar vallen. Dat is keuze 1. Keuze twee is naar de Blokker gaan. Waar het 2 of 3 keer zo duur is. Keuze drie is bij de Appie XL naar het "non-food" gedeelte gaan, waar het 6 keer zo duur is.

Daarnaast die fucking HEMA rookworsten zijn nog steeds de beste, op wat je vers koopt bij de slager vandaan uiteraard, allen het verschil is dat ik bij de hema 1,50 voor een lekkere rookwordt betaal. En bij de slager 3,50. Dus dan houdt je over die GORE smakelooze unox rookworsten bij de Appie vandaan. Dus als jij niet tevreden bent met de HEMA. Kom er dan vooral *niet*, gooi lekker je geld weg bij de action, of betaal het 4 voudige bij de Blokker, maar val mij er goddomme niet mee lastig.