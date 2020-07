Ja allemaal heel mooi natuurlijk, wie kan daar nu op tegen zijn. Maar wat schetst mijn verbazing gisteren: een verpleeghuis in Limburg zet inmiddels ook mantelzorgers op de loonlijst. Het gaat hier dus om kinderen die hun eigen ouders in het verpleeghuis opzoeken en een paar uurtjes gaan scrabbelen of TV kijken met paps of mams. De directeur vond het een geweldige oplossing ook omdat de cliënt nu makkelijker eisen kan stellen aan zoon- of dochterlief, zoals: dochterlief je moet met me scrabbelen want er wordt voor je aanwezigheid hier betaald!

We kunnen ons hier niet druk om maken maar bedenk wel dat die idioterie van betaalde kinderopvang (nota bene van de eigen grootouders) zo ook 20 jaar geleden klein begonnen is en momenteel een industrie is waar miljarden belastinggeld kapotgeslagen wordt en vele duizenden uitvreetbureaus op draaien. Het probleem is niet alleen belastinggeld maar het feit dat onze bruto binnenlands product opgeklopt wordt met de monetarisering van normale gezinstaken, zoals het opvoeden van kinderen en het bezoeken van ouders. De cijfers over onze economie bevatten steeds meer activiteiten die daar vroeger niet in zaten maar wel plaatsvonden. Het vertrek van Unilever en Shell zal niet eens meer opvallen in ons BBP vanwege dit soort nepbaantjes. Wat heeft dit met het onderwerp te maken, zult u zich afvragen. Feminisering en zorgmaffia, en zo niet, ik wilde het gewoon even kwijt.