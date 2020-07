Een Der Spiegel-special van een kwartier, daar moet je voor werken hoor. En Nederlanders Murat O. en Zakaria M. hadden daar op 17 april 2018 te Dortmund de discipline voor. Het is ons even niet duidelijk of de onderstaande handlangers Samir E. en Anouar A. Nederlanders of Duitsers zijn, maar Nederland is ook maar een Duitse provincie dus wat maakt het eigenlijk uit allemaal. In Noordrijn-Westfalen zijn meer pinautomaten dan in heel Nederland, dus dat is wat men noemt een target rich environment voor mensen gedreven door een verlangen naar nivellering van onderaf. Allemaal niets nieuws natuurlijk. Nedermocro's die een woordje over de grens stelen is al ongeveer zo oud als Audi zelf en het dit uitwisselingsproject is nog lang niet ten einde. Meer brisant beeld na de breek.

Not a cellphone in sight, just living in the moment