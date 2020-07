Als u niet naar de muziek kan, komt de muziek wel naar u! De Spaanse technogod Oscar Mulero vindt het zo vervelend dat u niet lekker kunt afdansen in de Bravo op Lowlands, dan wel géén drugs kunt gebruiken in een tentje op een of ander groezelig dancefestival, dat hij een heerlijk riedeltje bij u in de huiskamer brengt. 'U weet wel wanneer' is het de beste muziek ooit, en op dit moment is het gewoon een hartstikke gezellig deuntje met dito videoclip om te bekijken en beluisteren met uw hooggevoelige opa Piet.

English translation: WARNING: This video may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised.