: ik begrijp jou reactie. Het is jouw werk. Maar de laatste 10 jaar is met al dat gepraat, hulp, vrijetijd schonken en wat nog meer gewoon niks bereikt. De jongere Marokkanen, want daar hebben we het hier over, zijn nog steeds veruit dominant aanwezig in alle lijstjes waar je niet in wilt voorkomen. En soms het het praat klaar en is actie nodig. Hoef je het mee eens te zijn, maar dat is zoals ik, en waarschijnlijke velen met mij, het zien.