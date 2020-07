Racistische vis, het zou je maar gezegd worden. En dat brengt ons meteen bij de belangrijkste vraag van allemaal: zijn zeemeerminnen eigenlijk wel vissen, of zijn het zoogdieren? We zochten het op en neigen toch naar zoogdier wegens warmbloedige borsten en het ontbreken van kieuwen, al is het ook weer niet gezegd dat ze net als walvissen (geen vissen) omhoog moeten komen voor zuurstof.



Enfin, het Deense standbeeld heeft een history of violence, want is al twee keer eerder slachtoffer geweest van mensen. "The 107-year-old sculpture, which is visited by one million tourists each year, has been vandalised before, including by anti-whaling campaigners and pro-democracy activists, twice suffering decapitation."

Wat er precies racistisch is aan de zeemeermin weten zelfs mensen die er voor doorgeleerd hebben eigenlijk niet. "I am having a hard time seeing what is particularly racist in the fairy tale “The Little Mermaid," aldus een onderzoekster van de universiteit van Zuid-Denemarken. Saillante noot: in Dinseys aanstaande live action remake wordt de Ariel de zeemeermin juist gespeeld door de Afro-Amerikaanse Halle Bailey.

Het onderstaande beste liedje ooit met het problematische accent van krab Sebastiaan is trouwens (net als de Nederlandse Rafiki) wel gewoon ingezongen door Freddy Gumbs dus dat is in ieder geval etnisch congruent, anders was dat ook weer problematisch.

Beste lied ooit