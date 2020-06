Europa zit vast.

Sophie raakt niet Uitgeteld zegt het zelf.

De boel zit vast.

En wij zitten vast aan een club waar steeds minder draagvlak voor te vinden is.

Asiel en immigratie oplossen?

Dat kan volgens Sophie Gratisgeld alleen als iedereen naar binnen komt.

Ziezo, probleem opgelost.

Want lidstaten die enigszins afwijken krijgen straf.

Elke regering die niet direct meewerkt met de plannetjes van de EU moet in de hoek staan.

De adoratie van Sophie Zwemtinhetgeld, voor Europa is eng.

Een obsessie, waarin alleen zij en haar gelijkgestemden geloven.

Tegengeluid willen ze niet horen.

Europa is een continent en zal nooit, maar dan ook nooit een land worden.

Te veel culturen, teveel talen, teveel verschillende mentaliteit, teveel meningen etc etc.

Accepteer dan nou maar een keer.

Alleen als er een dictator aan de macht komt, maar dat is al ‘ns geprobeerd, was geen succes.

Sophie met ‘r gifgroene Pak.