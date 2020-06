ook al eerder getekend natuurlijk, maar of het zal helpen.

Sleepwet/Oekranie etc..

Wij zijn niets anders dan pionnen.

men kan beter huis en haard afschermen, op alle vlakken.

maak het ze maar zo lastig mogelijk en niet alleen raam- en deurbeslag, maar ook je andere hardware. meerdere sloten met verschillende sleutels. extra dievenklauwen noem maar op.

Ook je data en data verkeer versleutelen en niet met de vinger, want die mogen ze weer gebruiken van de rechter.altijd achter VPN, ook je mobiel.

Wat ook handig is, om alvast een potje te sparen voor jouw burgelijke ongehoorzaamheid, welke zich binnen niet afzienbare tijd gaat manifesteren.

Want je weet, nu hebben we het nog goed, maar zodra je er achter komt dat je echt niet meer 3x/pjaar een stedentrip kan maken via easyjet en 2x wintersport en een lange trip naar ander continent, omdat je tegen die tijd 90% van je inkomen moet inleveren.Dan denk je bij je eigen, had ik maar iets zinvols gedaan met mijn leven, nu zit ik vast in een bullshitjob als vrijetijdsmanager met verplicht 40uur/wk thuiswerk en geen geld en 2 schreeuwende kindere en een vrouw die je niet meer kan luchten of zien. Want haar rijk is haar ontnomen. Weliswaar door onze toekomstige premier, maar jij krijgt de schuld.eind van de dag zie jij het niet meer zitten(heel begrijpelijk wanneer je een beetje wereldvreemd bent) en denkt, waarom waarom had ik toen niet mijn muil open gedaan tegen die 1streper die onaangekondigd zijn miezerige salaris kwam verantwoorden