Het verkiezingsseizoen staat voor de deur en de kartelstutters zijn hun lijnen aan het uitzetten. Kijk wij doen geen stemadviezen want dat zoek je zelf maar uit. Als je nog wat kunt bedenken, want de oprechtheid is al een tijdje uit de Kamer weggedreven - omgeven door de lijklucht die naar Kees Berghuis ruikt. Een paar laatsten der Mohikanen is wat er nog rest, maar wat je daar bij moet slikken is vaak toch net te veel meloen. Neem bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP en Pieter Omtzigt van het CDA. Bij die eerste krijg je Ronald van Raak cadeau, een fijne strijder voor meer (directe) democratie. Maar ja, die shaglucht van de succeshaat blijft toch altijd iets te veel plakken aan dat socialistiese ideaal. Ook zijn de lijntjes naar Antifa simpelweg te kort bij de SP.

Aan de andere kant bij Omtzigt kleven nog grotere nadelen: de jaren '50-geest van Grapperhaus, bijvoorbeeld, maar vooral de postmoderne politieke pest die Hugo de Jonge heet, de Real Doll XL-versie van Rob Jetten die vandaag een hol-retorische gooi naar het partijleiderschap doet. Ook zijn de lijntjes naar god simpelweg te kort, evenals naar de kwaadaardige kwelgeesten van Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner. Femke Merel van Kooten zou ook nog kunnen, want die werkt keihard en lijkt nog onbedorven door de gore mores van het Haagsche Heren-huis - maar ja, om kans te maken op herverkiezing zit ze als eenpitter achterin in de zeepkist van Henk Krol, op een steile helling van 50 plus-procent, richting heel veel interne heibel.

Gaat het om oppositie, dan is de verleiding groot om hier gewoon weer over Baudet te schrijven. Maar daar is Ariejan van de Azijnbode wel op uitgekeken. Liever nog de ambachtelijke bedachtzaamheid van Geert. Sigrid Kaag en D'66 zijn meer iets voor de/het NRC, en ook Klaver blijft een kind, met slechts kleine kans op die coalitie-krans. Dus daarom hebben ze bij zijn krant de vaste keuze alvast maar weer gemaakt: het is Lodewijk Asscherdag van nu tot volgend jaar maart.