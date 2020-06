Een monument is een gesprek tussen de generaties. Het is veel meer dan een gedenkplaats, of de herinnering aan een persoon of gebeurtenis, het is communicatie in de tijd. Het zegt niet alleen iets over wat en wie wordt afgebeeld, maar ook over de tijd waarin het monument is gebouwd en opgericht, en ook alle gebeurtenissen rondom dat monument worden meegenomen in die geschiedenis.

Een standbeeld van een zeeheld is niet alleen een herinnering aan die persoon en zijn plaats in het verhaal van het land of de stad, maar ook een herinnering aan de periode waarin dat verhaal zo belangrijk werd gevonden dat er een standbeeld voor werd opgericht. Het zegt net zoveel over de 17e eeuw als de tijd van nationale bewustwording in de 19e eeuw en de reconstructie van de natie na de bezetting in de 20e eeuw.

Als je de standbeelden weghaalt omdat je meent dat stukken steen of brons intrinsiek “schuld” kunnen dragen en “het kwaad” overdragen op mensen, dan ben je niet goed bij je hoofd. Dan geloof je in voodoo-magie waarbij levenloze voorwerpen geanimeerd kunnen worden met gevoelens en morele oordelen die worden overgebracht op iedereen die zo’n voorwerp bekijkt of er zelfs maar bij in de buurt komt.

Maar ja, als je dat vermoeden opmerkt, dat er een soort primitieve animistische religieuze gedachte achter zit om gedenkplaatsen en monumenten te willen vernietigen, omdat die “kwaad” zijn, dan ben je waarschijnlijk ook een racist en koloniaal. Ik ben dat vandaag al twee keer genoemd, nog voor de lunch. Een record.