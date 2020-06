222 afwijzingen kreeg Yahya in zijn zoektocht naar een stageplek. Zelfs professionele begeleiding kon deze Marokkaanse jongeman niet helpen. Hij belde vruchteloos alle lasbedrijven in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. (Daarvan is een deel in Marokkaanse handen.) Hij ging er ook langs.

Ruim honderdduizend jongeren zitten werkloos thuis, een kwart zonder diploma. Ze voelen zich kansloos, weggegooid als oud vuil. Die groep is niet alleen heel vatbaar voor het criminele milieu, die groep is ook vatbaar voor opruiing. Ze hebben niets te verliezen. Zo'n grote groep zonder humaan uitzicht op een leuke toekomst maakt de samenleving instabiel.

Het is vreemd dat ondernemers tijdens een krappe arbeidsmarkt deze mensen en kansen laten liggen. Je kan deze grote groep jongeren ook zien als een gasbel bij Schoonhoven die alleen even aangeboord hoeft te worden. Natuurlijk een berg ruwe diamanten, maar zo is ieder sieraad begonnen. Alle ondernemers laten hier de bal vallen, inclusief Marokkaanse.

Werken aan oplossingen doen we niet. Liever halen we Little Britain en een aflevering van Fawlty Towers offline, pure symboolpolitiek. Humor waar iemand zich zwart schminkt is uit den boze. De premier dumpt de bezorgdienst van Sinterklaas. De film White Chicks waar Shawn Wayans en Marlon Wayans zich wit schminken zoals Snoop Dogg deed, hoor je niets over.

Deze beeldenstorm vond zijn dieptepunt bij het standbeeld van Matthias Baldwin. Een man die schatrijk werd met Baldwin Locomotive Works. Hij richtte scholen op waar de gekleurde bevolking wel welkom was. Hij vocht tegen slavernij en lobbyde voor stemrecht voor kleurlingen en nam ze aan als werknemers. Het maakt niet meer uit wat iemand gedaan heeft: wit & oud, dus fout.

De cultuur wordt herschikt op basis van nieuwe politieke correctheid. Exact zoals George Orwell in 1949 al voorspelde: “Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered.” Allemaal zinloos, het zal ons niet nader tot elkaar brengen.

Het debat rond discriminatie is volledig gepolariseerd. Wij tegen zij, zwart tegen wit. Een paar albino's en Khoudia Diop uitgezonderd, huidskleuren waar niemand überhaupt in de buurt komt. Het onderwerp zit in volledige tunnelvisie. Alle teleurstellingen over het gedrag van kaaskoppen zal wel logisch verklaarbaar zijn vanuit discriminatie. Elke blanke een racist noemen is ook racisme.

Met alle respect, George Floyd werd in Amerika vermoord door twee Europeanen, een Aziaat en een Afrikaan. Althans, mensen met een etniciteit uit die continenten. De hoofddader was getrouwd met Miss Minnesota, een vluchtelinge uit Laos. Aannemen dat dit een racistische moord was alleen op basis van het verschil in huidskleur tussen moordenaar en slachtoffer, is ook racisme.

Er is een foto die je met twee voeten op de grond zet. Een slaaf in het Belgische Congo kijkt naar de afgehakte hand en voet van zijn vermoorde vijfjarige dochter. Een straf omdat zijn dorp te weinig rubber van de plantage had gehaald. Het is een foto uit 1904. Koning Leopold II zag Congo als zijn persoonlijke geldboom. Dit is niet de verre oudheid. Dit zijn nog verse wonden.

Slavernij is nog niet afgeschaft. Voor een paar honderd euro koop je in Tripoli al een atletische jongeman voor landwerk. We doen alsof het niet meer bestaat, terwijl we er straks voorbij vliegen op weg naar vakantie. Soms gaan we nog een stapje verder, en kopen goedkope spullen, gemaakt onder foute omstandigheden.

Veel van de producten die we importeren komen uit lagelonenlanden waar kinderen en volwassen werken voor onleefbare salarissen. Dat is een vorm van verkapte slavernij waar arbeiders in een uitzichtloze situatie geen zekerheid hebben op inkomen, huisvesting of eten. Op papier zijn ze vrij, praktisch gezien een loonslaaf.

Vanuit het Nederlands minimumloon is zonder racistisch toeslagencircus geen gezin te onderhouden. Het is misschien een beetje een definitiegeneuzel, maar zonder vrij besteedbaar inkomen voor cultuur, reizen en onderwijs is iemand in mijn ogen niet vrij. Het is meer een biorobot die probeert te overleven.

Omdat toegang tot veilige woonruimte en (aanvullend) onderwijs steeds meer een geldkwestie wordt, blijven veel kinderen hun hele leven gevangen in de sociaaleconomische klasse van hun ouders. Op die manier wordt de achterstandspositie van sommige bevolkingsgroepen van generatie op generatie doorgegeven. Dat is racisme bij geboorte.

Gabriel Iglesias probeerde met een relatiegeschenk de verhoudingen te herstellen. Het laat mooi zien dat zaken die met racistische lading bedoeld zijn, zonder die lading kunnen aankomen, en andersom. De ontmanteling van apartheid in Zuid-Afrika begon met een waarheid en verzoeningscommissie. We moeten het verleden erkennen, loslaten en elkaar kansen aanbieden.

Het is niet alleen tijd voor gelijkheid, maar ook voor gezelligheid.