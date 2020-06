Je zou het bijna vergeten met al die drukbezochte demonstraties met duizenden mensen, maar er is dus nog steeds een lockdownsituatie in dit land. En de aanleiding daarvoor schijnt óók nog steeds viraal te gaan. Degenen die wel buiten komen, zien de vrees en verwildering bij anderen in de ogen. Te lang binnen zitten. Met te veel mensen op te weinig oppervlak. Kinderen die als muggen om je heen zoemen terwijl Zoom als een Big Brother je woonkamer in tuurt. Sociale media, overal sociale media. Waar het overloopt van hoog-emotionele mensen, die ook geen viroloog zijn en daarom hun ei niet kwijt kunnen. Mainstream media, die zich met een barrage aan pushberichten gevoed hebben op de angst en de ongerustheid, en net nu corona kalmeert het gas vól open gedraaid hebben onder een licht ontvlambare racismediscussie waarin nuance niet meer geduld wordt want kníelen zul je, sméken om vergeving voor al die zwarte levens die je hebt beschimpt en verwoest. terwijl je zelf in lockdown je hart zat vast te houden of al je harde arbeid en je enorme inspanningen op de lange weg om te komen waar je nu bent misschien voor niets zijn geweest, omdat je met hoog opgelopen spanningen in het gezin aan de andere kant van de coronacrisis zonder werk en inkomen buiten komt te staan - platzak, met de handen in het haar oh jongens misschien hebben we zelf ook gewoon te veel op internet gezeten. "Wat er nu gebeurt is wat een lockdown blijkbaar met mensen kan doen. Ze trekken zich terug in hun social media-bubbel en komen er knettergek uit. Dat lijkt de les te zijn", dat ziet Hans Teeuwen scherp zie je wel dat hij meer kan dan grappen maken en gekke smoelwerken trekken en.....

Oh pardon wat zei u ja sorry hoor excuseer we waren even weggedommeld en we zagen u niet binnen komen, het was nog erg rustig aan de toog. Jazeker meneer, natuurlijk mevrouw, we kunnen de televisie wel even aanzetten. Liever niet op het Journaal of een of ander onuitstaanstaanbaar talkshowprogramma hoor, die carrousel aan clichékoppen uit de kaartenbak kunnen we niet meer vélen wat zegt u oh is Hans Teeuwen op televisie nou dat is toevallig we moesten net aan hem denken natúúrlijk zetten we het grote scherm even op Nederland 3 voor Schimmige Spelletjes om vijf over tien. Wat kunnen we voor u inschenken?

Leestip, want 1 op 1 op Polder-MSM toepasbaar

Shorter, British version van bovenstaande