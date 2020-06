KLM past het voucherbeleid wéér aan, en ditmaal kan ie op een tegeltje. We lezen namelijk op hun eigen website dit persbericht (mirror), waarin KLM aankondigt zich tóch maar eens aan de wet & het consumentenrecht te gaan houden. Geen raar geschuif meer met datums waartussen je wel en niet je geld terug kon krijgen, geen eenzijdige wijzigingen van spelregels, klaar met klanten in de bek tuffen door vouchers te verstrekken en het geld zelf te houden om bonussen aan topmensen uit te kunnen keren. Air France en KLM beseffen ten volle dat deze uitzonderlijke omstandigheden ook gevolgen hebben voor onze klanten en we danken hen hartelijk voor hun begrip en geduld. U-huh, sure you do. Wij hebben vooral een beetje medelijden met al die klantenservicemedewerkers die enerzijds overspoeld werden door boze klanten en anderzijds om de haverklap gewijzigd beleid op het whiteboard in de kantine moesten lezen. MAAR NU WEL BETALEN, STAATSZWAAN!