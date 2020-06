Wat kosten die Corona?

Een hoop frustratie over het gebrek aan concurrentie tussen de supermarkten.

Een paar jaar (3-4) geleden kostten die 6-pack Corona vrijwel overal €8,99. Belachelijk, ze worden echt niet meer geïmporteerd, Inbev maakt ze, maar soit.

Lekker biertje met limoen, zomerbeleving, "exotisch", dus je betaalt.

Ze werden nog populairder, ze gingen van €8,99 naar €10,29, €11,29, naar €11,79 of €11,99 vorig jaar zomer.

Dat is een prijsstijging van 1/3 in frickin' 3 jaar tijd.

Ok, ok, met wat extra accijns, maar toch. Zulke prijsstijgingen zijn alleen maar mogelijk in zo'n korte tijd, dat er gewoon geen sprake meer us van echte concurrentie.

En nu heeft het woord "Corona" ineens een slechte bijsmaak en voilà, die 6-packs liggen weer in de schappen voor €8,99. Blijkbaar toch nog steeds rendabel, anders lagen ze er niet. U wordt bestolen.

Dat is wat de prijs van Corona mij zegt.