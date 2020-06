Thierry Baudet is boos op TPO en heeft zijn abonnement opgezegd, zo lezen we in een retweet van Baudet waarin hij aan een groot publiek openbaart dat TPO zijn mail met daarin zijn opzegging heeft geopenbaard. Eerst dachten we: is het omdat Dr. Sip niet meer op TPO getikt heeft sinds een andere TPO-auteur zijn geweldsfantasietjes aan Jan Dijkgraaf heeft gelekt? Maar het blijkt om iets anders te gaan: het FvD Mediabeleid, waar Chris Aalberts een stukkie over getikt heeft. We hebben onze administratie er ff op nageslagen, maar bij ons is ie niet eens lid dus we kunnen dat artikel van Chris Aalberts over het FvD mediabeleid hier veilig delen. En hier is de PDF, voor wie gestoord wordt van die pop-up-polonaise op TPO Chris Aalberts niet kan uitstaan. Uiteraard hebben alle partijen zo'n rigide ijzeren mediabeleid dus het is een beetje een grabbelton-lekje van Aalberts, maar aan het einde stelt hij wel een goede vraag. Ons eigen welgemeende media-advies aan FvD past overigens op een bierviltje: niet meer te snel en te stevig twitteren, alle interne whatsappgroepen opheffen, en sowieso alles alleen nog door Annabel laten vertellen want die is tenminste kort, bondig en to the point op het politieke onderwerp zonder ornithologisch te worden afgeleid. Dit advies was gratis, maar Erelid worden kan hierrr! Dat helpt onze onafhankelijkheid enorm.

PS: Als het aan anderen & Henk Otten ligt, is Baudet zijn abonnement op de Commissie Stiekem binnenkort ook kwijt.

UPDATE: Non-rel leidt tot knieval want THE LAW = THE LAW.