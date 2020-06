Misschien moet er maar helemaal geen strafvervolging zijn in deze zaak, of andere negatieve consequenties voor de daders. Wat vooral belangrijk is dat die ambtenaren (en politici) die mensen hebben dwars gezeten en op ze hebben gejaagd helemaal hun verhaal doen, alles publiek maken. Zodat we zien hoe verrot het systeem is. We moeten de volledige waarheid weten. Alle betrokkenen moeten alles opbiechten.

Solidariteit regelen via een grote anonieme bureaucratie met fraudegevoelige regels kweekt: fraudeurs. En dan ook van de weeromstuit: jagers op die fraudeurs èn onschuldigen. Het valt mensen eigenlijk nauwelijks kwalijk te nemen. Dit systeem haalt het slechtste in mensen naar boven, van alle betrokkenen. Je moet sterk in je schoenen staan om niet verleid te worden door dit kwaad.

Dus het gaat mij vooral om de waarheid, tot in alle detail. En dan hoe we daarvan kunnen leren, als samenleving, politiek en ambtenarij.

Het is wel duidelijk dat ik al vind dat het helemaal anders moet.