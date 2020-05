Het is een rare wereld.

Masturberen is een zonde maar je laten aftrekken door je minderjarige vrouw is ok.

Als parasol door het leven gaan is helemaal jouw recht, maar als je daar anders over denkt en dus niet doet ben je een hoer.

Jij moet respect voor "ons" hebben maar dat hoeven wij niet voor jou te hebben. Wij eisen rechten die jij volgens hetgene waar wij in geloven zelf niet zou hebben.

Vrije meningsuiting is helemaal top, tot je de verkeerde mening hebt, dan geven wij ons leven om het jouwe te ontnemen. Letterlijk!

Als je door gebruik te maken van vrije meningsuiting gewapende lijfwachten nodig hebt, in een bunker moet wonen, er willekeurige mensen worden aangevallen dan moet jij je mening maar eens herzien want dan is het jouw schuld.

Etcetera!

En wat roepen we dan? Zalig rammendan, je bent welkom in mijn land! Meer(x3)

www.reddit.com/r/exmuslim/comments/go...

NSFW

www.youtube.com/watch?v=HEXUJCYKGWs

www.youtube.com/watch?v=-MuME8D0mas

Mevrouw was onterecht beschuldigd, dus was het niet terecht, en dus werden een aantal daders ook veroordeeld.

Zelfs in Nederland, waar je geen geweld mag gebruiken, had de man op het dak zijn geweer mogen gebruiken...

Vrolijk rammendan. Laten we alsjeblieft eens lekker beschaafd doen met z'n allen. Vrede op aard.

Enfin, tijd voor drank denk ik.