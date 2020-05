Koud is ons topic over de etnisch gesorteerde "DiviBase" van de NOS en hun maandelijkse "DiviBokaal" (lol @ twitter), de wisselbokaal voor "diversiteit" in nieuwsitems rauw op de 1315-vergadering van onze publieke Mediaparkmakkers gevallen, of het lid Bosma van de Partij voor de Vrijheid is in de vileine pen geklommen voor wat uiterst terechte Kamervragen over de etnische profilering en het (kwoot het Kamerlid) "Puur, onversneden RACISME" dat daar uit opstijgt. Nou, knip en plak dan maar natuurlijk:

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister voor BVO en Media over het racisme bij de NOS

15 mei 2020



1. Bent u bekend met het bericht “NOS Divibase: Staatsomroep heeft geheime wisselbokaal voor 'Divers Profileren'” ( https://www.geenstijl.nl/5153462/diversiteitsfeestje/ )?

2. Bent u geschokt over het feit dat de NOS etnisch profileert, waar dit bij de Belastingdienst tot veel verontwaardiging leidde?

3. Bent u verontwaardigd dat bij de NOS journalistieke waarden zoals objectiviteit zijn ingeruild voor linksactivisme?

4. Waarom krijg je bij de NOS een bokaal als je blanken uitsluit? Is de NOS niet even racistisch als de Ku Klux Klan?

5. Wie zijn de winnaars van de diversiteitsbokaal tot dusverre? En waarom kregen zij exact de bokaal?

6. Hoe verhoudt het diversiteitsgedram zich tot de Mediawet, in het bijzonder artikel 2.1.2?

7. Verklaart het diversiteitsgedram van de NOS ook dat men daar niet meer spreekt van “blanken”, maar van “witten”?

8. Waarom maak je bij de NOS kans op een prijs als je Zwarte Piet belastert, terwijl onze hardwerkende kindervriend steeds populairder wordt?

9. Verklaart het diversiteitsgedram van de NOS ook dat veel nieuws dat negatief afstraalt op allochtonen, zoals moorden door asielzoekers, overlast van AZC’s, ramadanterreur en islamitische misdaden systematisch onder de pet blijft bij de NOS?

10. Zou de NOS wel objectieve journalistiek bedrijven als D66’er Shula Rijxman en PvdA’er Martijn van Dam niet langer in het bestuur van de NPO zouden zitten?

11. Waarom moeten Nederlanders hiervoor betalen en op welke manier kunnen zij hun abonnement opzeggen?

We hebben zelf natuurlijk ook netjes wisselhoor wederhoor gepleegd bij de huidskleurturvers van de Staatsomroep. En wat vraag 11 van Martin Bosma betreft: we hebben hier een overstapservice. Word gewoon Erelid van GeenStijl. Altijd, overal gegarandeerd racismevrije nieuwsgaring!

Ouch, Gelauff...