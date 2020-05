OEI! daar gaat het argument met "jamaar met de lockdown hebben we minder verkeersdoden", dat ik meerdere keren als antwoord kreeg op de vraag "waarom hebben we tot en met week 17 altijd nog MINDER doden in totaal als in 2018 en wat rechtvaardigt dan dat we in dát jaar géén lockdown hadden?"... Het feit dat het "normaal" (het is nooit normaal, ik kan er over meepraten toen ik in 2016 zelf bijna kastjewijlen was bij een ongeval) "maar" 65 zijn over die tijd alleen al staat in geen verhouding, maar nu blijkt óók nog eens dat het niet gedaald is. Dames en Heren, we hebben mét Corona dus in totaal MINDER doden dan in 2018 tot nu toe. Oh ja, en de economie heeft een enorme klap in het gezicht gekregen. Aangezien een ONDERsterfte voor de rest van het jaar te verwachten is -dit gebeurt namelijk altijd na een epidemie, aangezien de kwetsbaren, die anders later in het jaar gestorven zouden zijn, jammer genoeg nu iets eerder door/met Corona gestorven zijn-, is de kans dus reëel dat we het jaar afsloten met MINDER doden dan in 2018, maar met wel het "nieuwe normaal" in de maatschappij, waarin niets nog hetzelfde is, honderden, zo niet duizenden ondernemers over de kling gejaagd zijn, de gepolariseerde medemens zich op internet fora kapot-wij-zij-identiteert, honderden miljarden naar de knoflooklanden toegezegd zijn en een Rutte als "staatsman" gevierd wordt. Oh ja, als je het ook maar wáágt te kritiseren met gezonde mensen verstand, wordt je geheel naar fascistisch voorbeeld direct weggezet als een "complotdenker", "wappie" of "aluhoedje". Dat u het maar weet. 't is godsgeklaagd GVD! En Rutte? Die wordt gewoon herkozen als premier. Let maar op. Als makke lemmingen maakt het volk kort voordat ze zich in het ravijn storten nog even een omweggetje langs het stemhokje, om daar het kruisje op de gewenste plaats te tekenen.