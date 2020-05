Het uitzicht is dat er geen uitzicht is. Wat we niet weten, weten we niet. Wat we niet kunnen meedelen, kunnen we niet meedelen. Waar we geen zekerheid over hebben, daar hebben we geen zekerheid over. Hoe ver we onder de 1 zitten weten we niet, want we weten niet hoe ver we onder de 1 zitten.

We kijken in de achteruitkijkspiegel, als we in de achteruitkijkspiegel kijken.

Nou dat was dan weer duidelijk.