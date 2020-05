Foto 1. BigGym trekt grote broek aan

Op het randje van tarten dit, maar ja: de andere kant van het randje is een faillissement. BigGym gaat naar de rechter om heropening af te dwingen. "Op 20 mei om 15.00 uur aanstaande dient BigGym een kort geding in tegen de Nederlandse Staat bij de rechtbank in Den Haag. BigGym spreekt hierbij namens al haar trouwe leden, personeel en toeleveranciers maar uiteraard ook namens alle 4000 fitness-ondernemers met hun in totaal 3,2 miljoen geregistreerde leden", aldus BigGym in een mail van BigGym. De sportschool, op de eigen coronapagina niet echt heel vriendelijk en begripvol richting de eigen leden ("De huidige situatie is volgens onze Algemene Voorwaarden geen geldige reden om jouw lidmaatschap per direct op te zeggen"), heeft geen begrip meer voor de huidige situatie die de regering geschapen heeft. "Wij voelen ons verplicht een vuist te maken en op te komen voor de belangen van onze branche." Dat wordt een stevig potje rechtbankdrukken op 20 mei!

Foto 2. UITVERKOPEN dat stadion!

Almere, stad van doorzetters en aanpakkers. Stad van groei, bloei en een rijk leven. Stad van sport en ontspanning, van saamhorigheid en supporterschap. We zijn altijd al een beetje verliefd geweest op Almere, en nu hebben we weer een nieuwe reden om er heen te gaan: Almere City FC begint met de verkoop van 4.501 seizoenskaarten voor 2020/2021. Tegen een weggeefprijs, want dat nieuwe stadion moet VOL om het team naar promotie richting Eredivisie te supporteren. Kunnen ze bij vvd & PSV wel roepen dat de voetballerij een 'bedrijfstak zonder plan' is. Wij kijken richting Almere, en weten wel beter. HUP CITY FC!

Foto 3. Neude, Utrecht

Uit de stijlloze mailbox gevist. Een foto van de testopstelling waarin tijdens het Tijdelijke Vervelende Abnormaal de terrassen op de Neude wordt gekeken, gemeten en gekrijtstreept hoe de terrassen weer heropend kunnen worden. Klaar voor de zon, de zomer en de derde helft. Het ziet er niet uit, het duurt hopelijk maar even, het lijkt ons wat voorzichtiger dan noodzakelijk en in Amsterdam zullen de handhavers verlekkerd meekijken naar de precisie waarmee de stoel- en tafelposities worden uitgemeten. Maar zolang je in een buitensetting geen intakegesprek hoeft te doen, willen we graag een tafel reserveren voor 1 juno. En dan eens kijken wat er gebeurt als we met alle stijlloze FTE een paar tafels bij elkaar schuiven om onbevreesd wat dichter op elkaar te kunnen zitten...