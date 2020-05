: graag link naar bewijs over dat google mobiliteitsgebeuren. Kan het niet vinden. Uw bewering is in ieder geval onwaar als je kijkt naar Noord nederland (weinig mobiliteit, weinig sterfte en de randstad/brabant)

Verder: ik denk dat we wellicht achteraf concluderen dat de lockdown zoals we hebben gedaan overdreven was. Echter, dat is achteraf geredeneerd. Ik denk dat we allemaal de dramatische filmpjes uit italie en ook china hebben gezien en dat het terecht is dat je bij onvoldoende kennis aan de veilige kant gaat zitten.

Dat de sterfte cijfers nu redelijk binnen de perken zijn gebleven is voor mij eerder bewijs dat de maatregelen effect hebben gesorteerd al was het maar om verdere verspreiding te voorkomen. Verder denk ik dat juist in landen waar GEEN lockdown is, ouderen zichzelf in quarantaine zetten. Iedereen kan immers je magere hein zijn.