Dat krijg je er nou van, als er om de haverklap debiele uitspraken, ontmoetingen met dubieuze makkers, gelekte gesprekken en vrij idiote appjes aan het daglicht komen, en je enige verweer is telkens 'jamaar ironie en context en vroeger en framing'. Dat is een paar keer afdoende, maar keer op keer op keer op keer dezelfde crack en de mensen springen van boord van je Renaissancevloot - op verjaardagen uitleggen dat het allemaal satire is en dat JIJ geen bruine randjes hebt wordt ingewikkelder, en ingewikkelder, en ingewikkelder. Nu weer Statenlid Chilion Snoek, voor wie de antisemitische 'spielerei' van de jügend de druppel was, die van boord spartelt en wordt opgevangen in het leefnetje van Henk Otten. "Dat het partijbestuur van FvD dergelijke uitingen wegwuift met een beroep op de vrijheid van meningsuiting heeft mij doen besluiten dat de tijd gekomen is dat onze wegen zich nu gaan scheiden." Tja, wie is nou eenmaal die Chilion Snoek en wat stelt Overijssel nou voor in het masterplan om het partijkartel van binnenuit open te breken, maar Snoekmans is niet de eerste en Snoekmans is ook niet de laatste. Where did it go wrong - is dit FvD ons FvD nog wel.

Deze is ook weer classy

Toch actie