Zit u allen klaar met de bingokaarten? Want we krijgen weer Rob "Willem Ruis" Trip en Saida "Mies Bouwman" Maggé voor een avondje staatsamusement over corona. De dalende lijn in de daily RIVM Updates + het goede nieuws uit de IC's zorgt voor meer en meer onbegrip voor de algeheel opgelegde vrijheidsberoving, en iedereen loopt inmiddels te barfen om die gare #samensterk filmpjes op radio en televee.



Als dit nog langer duurt zijn we #SAMENFAILLIET, en jumpt al het gezonde hout van gebouwen en voor treinen (Onderzoek Motivaction). De teugels moeten daarom weer wat strakker van Mark en Zijn Mensen, en hoe kan dat beter met een avondvullende corona bangmaak show over feiten en fabels op de staatsomroep? Live op Avondklok1



Update: Aansluitend zappen naar Eva Jinek waar een opgetogen Martin van Rijn (PvdA) komt vertellen dat WE over mondkapjes UIT EIGEN LAND beschikken. Jeee, wat toevallig.