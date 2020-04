Aflevering drie van GSTV Coronacafe Live en na Thierry Baudet en Martin Koolhoven hebben we wederom een uitstekende gast gecheft, al zeggen we het zelf. Het is de man die het vaakst de vraag krijgt wanneer hij nou voor zichzelf begint. De man over wie het meest verzucht wordt dat ie gewoon volgens fractiediscipline stemt. De man waarvan iedereen zegt 'Het is dat ie van het CDA is, anders zou ik op 'm stemmen'. Maar ook de man die zijn controlerende Kamertaak zo serieus neemt, dat het zijn eigen coalitie een staatssecretaris kostte, en nu onderzoek moet doen naar ambtsmisdrijven bij de Belastingdienst (1). De man die op Malta met persoonsbeveiliging over straat moet omdat hij een politieke moord oploste, waar vrienden van Timmerfrans bij betrokken waren (2). De man die zo dicht bij de Onderste Steen kwam dat NRC Brusselblad om zijn ontslag begon te roepen (3). Kortom, we bibberen en beven al een beetje en nemen een vroeg biertje tegen de spanning, want vanavond verwelkomen we Enschedees Eenmansleger, PIETER OMTZIGT (*applausband*).

LIVE: om 21:00 uur op deze zender en GSTV YouTube. Vragen voor Omtzigt? Gooi maar in de comments - wie weet nemen we ze mee.