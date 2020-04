Dit past is het volstrekt onsamenhangende verhaal van onze premier. We gaan tenslotte voor groepsimmuniteit via een “intelligente” lock-down. Of toch niet, want met 3% besmettingen na 2 maanden kunnen we daar nog jaren op wachten.

Weet je wat, we wachten tot het virus vanzelf verdwijnt. Maar ook dat gaat niet gebeuren met deze slappe “intelligente” lock-down. Bovendien moeten kinderen op een gegeven moment weer naar school en moeten paps en mams weer gewoon aan het werk tenzij je Nederland failliet wil hebben.

Dus zwabberen we een beetje door met 1,5 meter afstand, het nieuwe normaal bij gebrek aan low tech/ low cost beschermingsmiddelen als handgel, handschoenen en maskers in dit hoogontwikkelde en welvarende land. Die 1,5 meter wordt de toekomst, volgens Rutte. Gelul, want na de pest, typhus, mazelen, polio en Spaanse griep is de samenleving ook niet blijvend veranderd, lees: Alles ging weer terug naar normaal.

Als we voor ieder woord onzin uit de mond van Rutte en die groezelige knakker van het RIVM een eurootje zouden kunnen investeren in een vaccin of een virusremmer, dan zouden we in de herfst weer terug kunnen naar “normaal”.