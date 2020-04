Bij een crash in Den Haag is een persoon zwaargewond geraakt en blijkt te gaan het om Barbie, die eigenlijk Samantha de Jong heet. "Rond tien over half negen is een automobilist bovenaan de oprit naar de A12/Utrechtsebaan de macht over het stuur verloren en is onder andere tegen het hekwerk van het viaduct gebotst." Oh Oh Cherso-grootheid en Algemeen Dagblad-icoon Samantha was de bijrijder en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, zo laat haar oud-manager Jake Hampel weten. Het ziet er niet best uit. "Haar toestand is op dit moment zorgwekkend. 'Deze ochtend volgt er een medische update', aldus Jake op maandag. 'De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dit al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn.' Jake bevestigt dat Samantha niet de bestuurder was van de auto, maar als bijrijder in het voertuig zat." Barbie heeft twee jonge kinderen, met haar ex Michael van der Plas.