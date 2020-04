Mooi hè, hoe de natie tezamen komt. Een groep van 400 gevangenen uit Zaandam stellen zich "in een uitgebreide brief aan minister Sander Dekker (rechtshandhaving)" in dienst van het landsbelang. In de brief van 6 kantjes staat o.a. te lezen dat "In deze onzekere periode waarin het voor iedereen moeilijk is om juist te handelen, willen wij ook graag onze bijdrage leveren. Vooral in deze tijd waarin solidariteit en saamhorigheid de boventoon voeren, voelen wij met Nederland mee. Wij zijn van mening dat we ook iets voor de maatschappij kunnen betekenen." De gevangenen bieden aan te helpen bij het inpakken van desinfectiemateriaal, het maken en inpakken van mondkapjes en als work force voor bedrijven die zonder medewerkers zitten. De brief is mede-ondertekend door een aantal bewaarders.

Maar, die 6 kantjes vullen zichzelf niet natuurlijk. Er wordt ook gevraagd voor begrip voor hun situatie en "de faciliteiten voor bezoek, sport en bellen via Skype te verruimen." Een gedetineerde licht toe: "In gevangenissen en huizen van bewaringen zijn nu veel spanningen. Gevangenen maken zich zorgen en krijgen al weken geen bezoek meer. Er zijn ook coronabesmettingen in sommige inrichtingen. Met dit gebaar tonen we onze goede wil, maar we hopen ook dat de minister kijkt naar mogelijkheden onze situatie wat te verlichten." Voor niets gaat de zon op, immers.