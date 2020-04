Het zou om dit incident van gistermiddag gaan. "In Holendrecht hebben een of meerdere daders onder dreiging van een mes een onopvallende dienstwagen van de politie gestolen. Nadat de wagen werd ingenomen, schoten de agenten in burger op het voertuig. (...) Iets voor 15.00 uur werd het gestolen voertuig aangetroffen op de Kievitsweg in Almere. Ook is daar een verdachte aangehouden." Sun's out, guns out.