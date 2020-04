Okee, de sterkste man aller tijden is Wout Zijlstra niet eens, dat was Ted van der Parre met op gepaste afstand als tweede de IJslandse reus Magnús Ver Magnússon, maar Us Wout was verreweg de coolste en op het gebied van 'gewicht hooggooien' was hij jarenlang een klasse apart. Handig, voor als je bankstellen enzo zou moeten verhuizen: dan gooide Wout zo'n driezitter gewoon een paar meter omhoog naar de tweede verdieping, hup, je balkon op. Tevens was Wout enige tijd een onverslaanbaar team met collega-beer Berend Veneberg en later kwam hij nog in het nieuws als konijnenpootje van de Blokkeerfriezen. Enfin, Wotke Sielstra had een eigen sportschool voor sterke mijnheren, maar de boel gaat sluiten. Dat wil tevens zeggen dat alles in de verkoop gaat. Trekkerbanden van 330 kilo, Wout vrat ze als ontbijt, andere sterke mannen probeerden die dingen te flippen en voor u is het misschien een mooie zandbak voor de kleine. Stones van 200 kilo voor je kiezelverzameling, boomstammen van 80 kilo die u tijdens een strenge winter altijd nog kan kloven voor de open haard en meer van die spullen die je zonder de hulp van Wout niet eens van de plek krijgt. Rest ons Wout te bedanken voor alles wat hij voor Nederland heeft betekend: bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, Wout.