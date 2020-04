De film Mustang vertelt het verhaal van vijf zussen in een afgelegen dorpje in Turkije. In de film zien we bijvoorbeeld de paniek die ontstaat wanneer één van de zussen niet bloedt tijdens haar eerste huwelijksnacht.

De schoonfamilie neemt het meisje mee naar de dokter om haar maagdelijkheid te verifiëren in een “virginity report”.

Een fenomeen waar bij navraag bij een dokter dit volgens hem veertig tot vijftig keer gebeurt per huwelijksseizoen...

Yeshim op de webcam schreef een roman over vrouwen in Istanboel. Die blijken vrijer te praten over seksualiteit dan hun 'zusters' in Nederland.