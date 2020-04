Op zich een herkenbaar patroon in Nederland waarbij een autochtoon aan heel andere regels, veel strengere, moet voldoen als een allochtoon. Ook worden de regels bij autochtonen wel strikt gehandhaafd, in tegenstelling tot allochtonen. Het is een vreemd fenomeen. Niet alleen de reden waaróm hier grote verschillen in behandeling worden aangemoedigd ontgaat me volkomen, ook is het vrij bizar dat dit maatschappelijk klakkeloos geaccepteerd wordt.

Ik denk dat ik het eens aan Rob Jetten moet vragen. Die zelfs nu nog zou durven pleiten voor het importeren van zoveel mogelijk Oost-Europese en Afrikaanse slaven om hier in de fabrieksplantages te werken. Misschien dat die een passend antwoord uit zijn kaartenbakje kan trekken. Want begrijpen doe ik er niks van.