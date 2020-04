Kijk, sommigen doen hun best om zo gelikt mogelijk, on brand en schijtsentimenteel bij te dragen aan de quarantaineverlichting. En daar krijg je dus Coronaliederen van. Tumor als tune. Of merken die het niet snappen, maar het ook niet willen missen, zoals Mercedes dat z'n logo aanpast aan afstand houden, alsof Merc-rijders überhaupt weten wat afstand houden is. De tiefus, straks gaan we zelf nog een spatie tussen Geen en Stijl zetten, astemblief zeg. Enfin, we kregen dus weer mail van die twee ouwe crackheads Muntz en Van Amerongen, dat ze weer zo'n scheef- in-de-cam-kijkend, met krakend kudtgeluid opgenomen ouwemannenskypevideo hebben gemaakt.

En ja weet je, wij zijn ook niet van steen. Wij willen die ouwe rukkers ook een beetje troost bieden. En zij zijn niet de enige eenzame zielen in de nacht, die geen nachtcafé meer kunnen bezoeken voor de laatste halve liter wodka van de dag. Wier dealer door de temazepam-supply is omdat ze uit China moesten komen, en China ff dicht is. Die de valium op dubbel tempo weggeslikt hebben en geen nieuwe krijgen van de huisarts, die trouwens zelf ook al zo akelig kucht dat je niet eens bij 'm langs wil. Dit, deze rauwe beelden van vergankelijkheid, is alles wat ons nog rest. Wie zijn wij dan, om dat aanbod te weigeren. Hoi Rob. Dag Tuur. Hee Mandy Slim. WTF Henk fucking Bakboord? Deze is voor jullie. En voor de mensen die de rust nooit vinden. Proost, makkers.