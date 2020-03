Berenjacht?

That's lame.

How 'bout een irrelevante plantenjacht?

Er loop hier continu een irrelevante plant rond te hangen in't raamkozijn.

Een echte hangplant.

Tis de leeftijd denk.

Maar be aware, beste straatjagers.

Vlak achter hangplant in't kozijn, hangt dog, wakend.

Dog hangt als de beste.

Nobody beats dog, hang-technisch.

Achter dog hang 'kzelf.

Ook ik, al zeg 'k hetzelf, breng het er niet gek vanaf, van het gehang.

Komt ONS tellen, en fuqk de beertjes, straatjagers!

Komt ons tellen. 3 stuks. Three of a kind. TELDAN!

/*HANG!*