:



Onze God is de beste

Onze God is kampioen

Daarom zijn wij in het westen

Relatief in goede doen

Kijk die andere religies

Wat een puinhoop heerst er daar

Baby's vol met vieze vliegies

Hele volk'ren de sigaar

Moeten ze maar niet zo maf zijn

Om te zweren bij een god

Waardoor ze arm of slechter af zijn

Ontevreden met hun lot

Mohammed doet in leproze

Kijk maar bij de evenaar

Hindoes wonen zelfs in dozen

Boeddha maakt je bedelaar

Brahma is één van de booste

Shiva een grote klier

Al die gozers uit het Oosten

Nee, die moeten wij niet hier

Ja, wij zijn hier in het westen

Nog het meest in goede doen

Onze Heer blijft toch de beste

Hij is wereldkampioen

Hij is wereldkampioen

(c) Van Kooten & De Bie