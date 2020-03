Fons Jansen zei het in 1980 al erg mooi:

Dat hadden we nog niet gehad: ons nationale cartoon. Wie steken daar vrijmoedig hun tong uit tegen de kroon? Twee maffe tros-leeuwen. Maar het gekste van het hele wapen vind ik het onderschrift: dat zal ik handhaven. Niet dat ik iets tegen handhaven heb, maar dan moet datgene waar het over gaat wel goed zijn. Welnu, waar je in Nederland gaat graven: zwendel, omkoperij, korruptie, ontduiking, fraude, gif in de grond, waar vind je nog een betrouwbare notaris? Ik zei toch: krimineel volkje

Dus ik stel een verandering voor. De leeuwen laten we zo. Maar het onderschrift zou ik willen veranderen in dit

Ik zal zo spoedig mogelijk alles veranderen. Maar nee hoor, wij moesten weer zonodig handhaven. Maintenir. Dat is het werkwoord. Weet ik nog van school. Maintenir, maintenant, maintenu. En dan had je de toekomstige tijd: je maintiendrai, tu maintiendras, il maintiendra, nous maintiendrons, wij zullen hndhaven. En wat zullen wij handhaven

Onze hoogheilige koopkracht

Onze winsten ten koste van het milieu

Ons wraakzuchtig strafrecht

Onze tot business verziekte gezondheidszorg

Ons goed verdienen aan arme landen

De leegstand contra de woningnood

En de vijftien miljard per jaar in het zwarte circuit

Dat zullen wij allemaal handhaven

Wij zullen niets veranderen

En pas op, want veranderen gaat vanzelf

Alles wat leeft verandert

Dus handhaven is een ingreep

Dus handhaven is kunstmatig

Toch zullen wij handhaven

Tot wij er bij neervallen

Akela, wij doen ons best

Uit de show Zullen we Handhaven: youtu.be/iBB1lxJe368?t=2181