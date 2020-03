Ik ga daar niet naar luisteren.

Sowieso ben ik altijd al republikein geweest, al heb ik geen rancune naar individuele Oranjes en aanhang. Dat kunnen privé best aardige mensen zijn, denk ik.

Maar Willem Alexander viel extreem door de mand toen hij ons als "historicus" meldde dat een ingezonden brief in een krant een "historische bron" is. Zelfs een VMBO-er mag zo'n grote fout niet maken, maar Prins Pils maakte die fout dus wel. Maxima noemde hem "een beetje dom", iedereen lachte, en glas plas was.

De ingezonden brief in kwestie was overigens van ene Jorge Videla, een voormalig moorddadig dictator. Toch ook een beetje een red flag. En in Videla's brief stond dat het met de moorddadigheid van Videla's regime wel mee viel; wij van wc eend adviseren... Juist ja.

Het draaide natuurlijk allemaal om Maxima's vader, Jorge Zorreguieta, en zijn rol in het regime van Videla. Waarom zei prins Pils niet gewoon dat Maxima niet verantwoordelijk is voor de daden van haar vader?

Iedereen had dat gesnapt.

Maar in plaats daarvan ging hij liegen, en wel op zo'n domme manier dat geen zinnig mens nog kan geloven dat zijn studie geschiedenis iets waard is. Niet voor niets bleef zijn afstudeerscriptie geheim.

Wat overblijft is een ietwat dommig man met reeksen titels en (militaire) onderscheidingen, die een briefje voorleest. Zonder dit te gaan luisteren gok ik dat hij vanuit zijn veilige vakantieoord oproept tot "solidariteit", "samenwerking", "verbinding", etc. Holle woorden zonder inhoud.

Als ik ernaast zijn en WA iets zinvols en indrukwekkends gezegd heeft hoor ik het wel.