De meeste boeren hebben geld genoeg, al doen ze vaak alsof ze arm zijn. Een gemiddelde boer leeft arm, maar sterft rijk. Ze investeren hun inkomen in grond en materialen. Dat moet je ook meerekenen bij hun inkomen. 19% van de miljonairs in Nederland is boer. Natuurlijk betalen de supermarkten zo min mogelijk voor de producten van de boeren, maar de meeste boeren werken niet onder kostprijs. En zelfs in de gevallen waar dat wel zo is wordt dat met behulp van allerlei subsidies wel weer rechtgetrokken. Boeren weten net als zoveel andere bevolkingsgroepen heel goed hoe het systeem werkt en buiten dat uit waar mogelijk. Is een onderdeel van boerenslimheid.

Laat de boeren (en tuinders) maar een loon betalen waar een Nederlander voor wil werken, in plaats van via schimmige constructies een hongerloon te betalen aan "seizoensarbeiders" (lees buitenlandse mensen die worden uitgebuit). Zoals de meeste ondernemers wil een boer niet minder overhouden dan het personeel, maar de verhoudingen zijn vaak zoek. Geen enkele medewerker op een boerderij heeft geld over om te investeren in grote lappen grond, machines die tonnen/miljoenen kosten enz. Die investeringen zijn bezit. De boer rekent zich graag arm, want dat levert meer geld op.