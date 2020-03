Beschaving is werkelijk flinterdun en dit is pas een voorbode voor als de pleuris echt uitbreekt, er is immers nog relatief weinig gebeurd.

En zoals altijd trekken de brave en goedbedoelende burgers weer aan het kortste eind. In een overbevolkt land als Nederland is dit absolute horror. Ik woon en werk in Engeland en mijn bedrijf (halfgeleider fabrikant) is nog steeds geopend. We hebben een ziekteverzuim van 45% op dit moment en ook ik vraag me wel eens af wanneer het moment voor mij daar is waarop ik zelf ook de beslissing neem om niet meer naar m'n werk te gaan. De directeur zal mij immers liever tot m'n dood op de vloer hebben dan minder winst maken., terwijl hij wellicht zelf al lekker op een onbewoond eiland zit.