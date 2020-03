Braafjes ver voor dat gedoe hier was voor meer dan een maand eten in huis gehaald. Je gaat ook geen verzekering afsluiten als je in een auto-ongeluk zit. Geen last veroorzaakt. Netjes normale prijsjes betaald. Oh, wat was de bezorger van de Plus meesmuilend; "Bang voor corona meneer?" Ik zei "Nee hoor, ik ben erop voorbereid." Gek genoeg voel ik me toch steeds een soort van aangesproken als men het over hamsteraars heeft. Terwijl 'preppen' toch echt iets anders is. Zal de calvinistische inborst zijn.

Echt hamsteren is inderdaad niet handig. Dat je nu eens voor de zekerheid van dit of dat 1 pakje extra koopt, ach, het is een rare tijd. Maar nu nog gaan lopen slepen, terwijl dit er al zo lang aankwam?

Opvallend feit: mijn familie woont over het hele land. Hoe meer mensen Randstedelijk wonen hoe meer de winkels lijken te worden geplunderd. Is de observatie toeval? Herkennen mensen dit? Zijn plattelandiërs doorgaans meer lange termijn denkers? Zou interessant zijn daar eens de input van de grootgrutters op te zien.