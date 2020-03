JE GELD OF JE GEZONDHEID! Geen idee waarom al die jongeren in de Bims allemaal nog met wapens rondlopen. Dat gesjouw en geheister met die stukken staal in de zak. Je kucht gewoon iemand pontificaal in de bakkes. Wollah, hier die portemonnee of ik hoest je helemaal de moeder! Hoppa, en wegwezen. Zo ook bij politie. Wat bekeuring? Hier, *HOEST*, corona op je donut! Dat is geen 'bedreiging'. Dat is poging tot moord. Maar als iemand u probeert te beroven middels de troefkaart 'hoest'. Ram hem als counter maar eens lekker op de bek. Lucht op.