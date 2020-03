: Het is de eerste keer dat de VS zoiets probeert. Aantal jaren geleden, tijdens die Anthrax “crisis” wilden ze het, ik dacht ook weer Duitse, patent op het medicijn eenzijdig opheffen. In hetzelfde jaar dreigden ze op een Aids congres in Zuid-Afrika met een handelsoorlog tegen ieder land dat Amerikaanse patenten op Aids medicijnen zou schenden. Maw, een paar Amerikanen zijn belangrijker dan miljoenen Aids doden in de rest van de wereld. Zo denkt dat land. De VS zijn onze vrienden niet, ze hebben in het gunstigste geval dezelfde belangen als wij. Dat laatste is trouwens van Kissinger.