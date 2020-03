Hallo iedereen en met name iedereen in het buurt van het Amsterdamse Flevopark (horecatip). Even allemaal de politie helpen met alles wat u weet over deze ONTHOOFDE KAT. Er is namelijk een kat onthoofd. Wij mogen van onze paarse broeken niemand de corona toewensen maar wij wensen dan toch in ieder geval de dader van deze halsmisdaad een stevig foei-gesprek met de politie en/of met Dion Graus toe. Wat een hond ben je dan hee.