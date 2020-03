Leuk land inderdaad, en st. Petersburg is ook wel een van de leukere steden. Toen ik er nog wel eens kwam (de tijd van perestroika) was het al leuker dan Moskou, en die stad schijnt nadien nog een erger craphole te zijn geworden.



St. Petersburg. Ik heb letterlijk dagen in de Hermitage rondgehangen, of ben wat moderne kunst in de Manege gaan kijken. Ik heb niet eens zo veel met cultuur maar in die stad loop je er vanzelf in. Het postmuseum, het marinemuseum... oude kerken en paleizen. En na afloop nare pizza's happen in Nevsky Sorok met mijn vriendin van destijds, of een Russische koffie doen. Rondvlucht boven de stad in een roestige legerheli met iets te veel duct-tape. s avonds Marinskii-theater was bijna vaste prik voor ons in de festivalweken, er was elke avond een andere voorstelling (voor 40 cent, lekker betaalbaar als je de kaartjes in de metrostations kocht van verbitterde oude vrouwtjes). Ik mis het ergens wel... Gauw weer eens gaan kijken.