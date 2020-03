Een paar duizend tot tienduizenden of misschien nog meer bejaarden en zieken mogen stikken door de Corona, maar schriele plantjes die zonder menselijke interventie niet zouden overleven dankzij wat stikstofmest in natuurgebieden die op de meest onpraktische en onlogische plekken in een overbevolkt gebied zijn ingetekend, daar moet het land bijna letterlijk voor stilstaan. En natuurlijk uit naam van de 600 doden in het verkeer of zo. Ja, dat is veel minder dan het aantal Corona-doden potentiëel, maar u moet niet zoveel nadenken, dat brengt u en anderen rondom u ernstige (reputatie)schade toe.

En ook mag de woningnood nog even verergerd worden, terwijl we desondanks "weesjes" (mijn achterwerk) uit "vluchtelingenkampen" moeten oppikken. Want wees zijn is nu zogenaamd ook een vluchtelingenstatus. Nog een paar miljoen te gaan uit de weeshuizen van de rest van de wereld. Oh nee, dat mocht niet meer, ze moesten in eigen land worden opgevangen wegens allerlei adoptieschandalen, kinderhandel, pedo's en ontworteling en zo. Maar weesjes van 18+ met nog levende ouders, initiatief en gelukszoekende ambitie, de echte VOC of WIC mensenhandel- en roofriddersmentaliteit, die dan weer wel.

Echt hoor, wat een gaaf land, dat haar prioriteiten op orde heeft en zulk consistent en logisch beleid voert...