@vander F | 04-03-20 | 14:53:

@Guusneus | 04-03-20 | 14:52:

Dat is een interessante discussie op zich. Zouden we elk griepseizoen allen met mondkapje, handschoenen en ontsmettingsmiddel moeten rondlopen om 0,1% te redden die al met één been in het graf staat? Ik ben als liberaal niet gecharmeerd van het argument het kost doden of gewonden "dus" het moet verboden worden. Dan kun je bijna elke keuze in een mensenleven dicteren met statistiek en alles verbieden van gemotoriseerd vervoer tot lichamelijk contact en een permanente avondklok invoeren.

Maar het gaat mij om het contrast. Bij alles gaat men uit van het ergste en het geringste aantal doden is onacceptabel. Gaswinning in Groningen moest acuut stop, want er zijn nul doden gevallen en er moeten huizen versterkt, opgeknapt of uitgekocht worden en mensen vinden het eng. Bij klimaatverandering neemt men van alle IPCC scenario's steevast het ergste en toept daar hysterisch overheen. We moeten onmiddellijk de hele economie stilleggen á la China nu. Terwijl je met adaptatie klimaatdoden gewoon kunt voorkomen.

Maar nu moet reizen en handel voorgaan, want anders kost het geld? Laat op z'n minst zwakke en oude mensen zichzelf in huis isoleren na consultatie met het RIVM... Wat ook mijn oplossing zou zijn voor griep en dergelijke. Of vrijwillig in een gemeenschap gaan wonen waarbinnen je alles om voorzorg laat draaien.